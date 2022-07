Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s’agite en coulisse pour le transfert d’Achraf Hakimi

Publié le 20 juillet à 18h00 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos voudrait considérablement renforcer l’effectif de Christophe Galtier et particulièrement le secteur défensif. Pour ce faire, le conseiller football du PSG multiplierait les pistes dans cette partie du terrain et pourrait bien mettre la main sur Nordi Mukiele. De quoi permettre à Manchester United de se mettre à rêver d’Achraf Hakimi ?

Luis Campos semble être plein de ressources. Alors que le mercato du PSG a peiné à concrètement se lancer, Vitinha ayant été un moment l’unique recrue estivale parisienne, Hugo Ekitike a été annoncé comme étant le nouvel élément offensif de l’effectif du Paris Saint-Germain samedi dernier. Cependant, les dossiers brûlants sur lesquels le conseiller football travaillait, à savoir Milan Skriniar, Renato Sanches et Gianluca Scamacca traînent tous en longueur et certains, particulièrement celui de Scamacca, ont pris du plomb dans l'aile.

Skriniar en stand-by, Koundé sur le point d’échapper au PSG ?

Comme 90min l’a révélé dans la journée de mardi, l’Inter réclamerait 80M€ pour céder Milan Skriniar au PSG bien qu’il ne dispose qu’une d’une saison restante sur son contrat au sein du club nerazzurri. D’ailleurs, en raison du choix de Gleison Bremer de rejoindre la Juventus, lui qui était qualifié de successeur de Skriniar à l’Inter, le champion d’Italie 2021 refuserait de le laisser partir. De son côté, le PSG étudierait toujours avec attention la situation de Jules Koundé selon TMW , sur le départ du FC Séville. Cependant, une tout autre priorité occuperait les pensées de Luis Campos.

Nordi Mukiele, troisième recrue estivale du PSG ?

Ce mercredi, Foot Mercato et L’Équipe ont révélé que Nordi Mukiele se rapprocherait considérablement du PSG. Des discussions auraient déjà lieu depuis plusieurs jours alors qu’un accord sur les bases de son éventuel futur contrat au Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà été convenu entre les différentes parties concernées par cette opération. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023, Mukiele ne devrait pas être retenu par le RB Leipzig qui réclamerait une offre de transfert comprise entre 10 et 15M€.

Manchester United prêt à tenter un coup avec Hakimi