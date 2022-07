Foot - Mercato - PSG

Leonardo ou Luis Campos, le Paris Saint-Germain a le même problème

Publié le 20 juillet à 15h00 par Thomas Bourseau

Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo reconnaissait à la fin de l’année civile 2021, ses déboires au niveau des ventes de joueur, point noir de son deuxième passage à la tête de la direction parisienne. Arrivé cet été pour redonner de l’élan au projet sportif du PSG et de mettre un terme à l’ère du bling bling et des paillettes comme évoqué par le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos devrait connaître toutes les peines du monde pour réussir là où Leonardo a échoué. Explications.

À l’été 2019, Leonardo faisait son grand retour en tant que directeur sportif du PSG et prenait donc la suite d’Antero Henrique qui était pour sa part parvenu à vendre Christopher Nkunku au RB Leipzig et Moussa Diaby au Bayer Leverkusen. Cependant, de son côté, Leonardo a considérablement peiné à se séparer de joueurs afin de renflouer les caisses du club de la capitale. Pire, des prolongations de contrat ont été soumises à des joueurs qui allaient quitter le club libres de tout contrat comme Layvin Kurzawa et Julian Draxler et qui semblent être des poids morts à présent.

Leonardo reconnaît avoir du mal avec les ventes

À la fin de l’année civile 2021, Leonardo s’est exprimé au micro d’ Europe 1 afin de faire part de ses problèmes au niveau des ventes, lui qui est surtout connu pour ses manœuvres de recrutement. « Les ventes ? Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui. Dans d’autres clubs également, des joueurs ne jouent pas. C’est normal d’avoir 25 joueurs. Et si un joueur ne marche pas, il n’a pas de marché ».

Campos réputé pour recruter malin et vendre en faisant du profit

Conseiller du président du côté du LOSC, Luis Campos a pu tirer de belles sommes à 80M€ pour Nicolas Pépé ou encore Victor Osimhen. À l’AS Monaco, Campos a recruté des joueurs comme Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho ou encore Joao Moutinho qui sont tous partis directement après le titre de champion en 2017 ou dans les saisons suivantes pour des sommes folles, dont Kylian Mbappé pour 180M€ en 2017 qu’il a retrouvé cet été au PSG.

Au PSG, Campos commence déjà à tâtonner

Le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, Nasser Al-Khelaïfi révélait que l’ère du bling bling et des paillettes étaient révolue au PSG et que les joueurs qui n’étaient pas pleinement impliqués dans le projet du Paris Saint-Germain seraient invités à partir. Cependant, il se pourrait que Luis Campos peine à renflouer les caisses du PSG qui a déjà investi 40M€ pour Vitinha et qui en devra 35M€ à Reims à la fin de la saison prochaine à l’expiration du prêt avec option d’achat obligatoire d’Hugo Ekitike. Sans oublier les pistes menant à Milan Skriniar ou encore à Renato Sanches, le PSG va devoir indéniablement vendre, mais à ce jour, rien n’est à signaler hormis les ventes de Marcin Bulka et d’Alphonse Aréola notamment.

