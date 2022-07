Foot - Mercato - PSG

Nouvel échec pour Luis Campos et Antero Henrique avec les ventes

Publié le 19 juillet à 16h30 par Quentin Guiton

Le PSG a promis une grande révolution cet été. L'effectif était donc amené à changer. Et si le club veut se renforcer, il doit aussi réduire son effectif à tout prix. Ainsi, Luis Campos a dressé une longue liste d'indésirables. Antero Henrique est présent pour mener au mieux les ventes. Seulement, le PSG piétine. D'ailleurs, Luis Campos vient de subir deux nouveaux échecs...

Après une saison 2021-2022 une nouvelle fois frustrante, le PSG veut tout changer cet été. Exit donc Mauricio Pochettino et Leonardo, place au duo Christophe Galtier-Luis Campos, deux hommes qui avaient déjà collaboré par le passé du côté de Lille. La nouvelle politique était claire : terminé les paillettes et les "caprices de stars", le mot d'ordre est désormais la rigueur. Aussi, le mercato allait naturellement être impacté par ce changement. Ainsi, le PSG a déjà recruté le milieu de terrain Vitinha en provenance du FC Porto et l'attaquant Hugo Ekitike de Reims. Renato Sanches (Lille) pourrait rapidement les rejoindre. Trois profils de jeunes joueurs à fort potentiel, comme le désirait Luis Campos.

Dégraisser à tout prix

Mais si le PSG veut continuer à se renforcer, il a aussi une autre mission primordiale. En effet, Christophe Galtier l'a assuré, il veut que l'effectif soit réduit. Ainsi, pour son opération dégraissage, Luis Campos a dressé une longue liste d'indésirables. Parmi les joueurs concernés, on trouve donc Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Eric Junior Dina-Ebimbe, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et Thilo Kehrer. Mais il ne sera pas simple de se débarrasser d'eux, la plupart ayant un gros salaire. C'est pourquoi le PSG a fait appel à Antero Henrique, ancien directeur sportif du club, pour épauler Luis Campos afin de l'aider pour les ventes. Mais actuellement, la mission est toujours aussi mal embarquée...

Plus de piste pour Icardi

En effet, même avec des joueurs ayant des touches concrètes, le PSG n'arrive pas à vendre. C'est par exemple le cas de Mauro Icardi. N'ayant jamais convaincu au sein du club de la capitale, l'Argentin est clairement poussé vers la sortie, lui qui touche en plus un gros salaire. Et l'attaquant avait des pistes ! Ainsi, l'OGC Nice et Monza étaient intéressés. Seulement, l'OGC Nice et Lucien Favre préféreraient actuellement se concentrer sur l'attaquant italien Andrea Belotti, libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le Torino. Il restait alors Monza. Mais cette dernière piste sérieuse viendrait de s'envoler. Selon La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi ne serait tout simplement plus dans la short-list du promu italien pour son attaque, lui préférant des joueurs comme Andrea Petagna, Andrea Pinamonti et Gianluca Caprari. Dès lors, le PSG n'a plus de piste concrète pour son attaquant argentin...

Gueye refuse Galatasaray

Et ça ne s'arrête pas là. Idrissa Gueye, qui fait partie des joueurs invités à aller voir ailleurs, a été approché par Galatasaray ces dernier jours. Le club turc semblait même très intéressé à l'idée d'attirer le milieu sénégalais. Oui mais voilà. Selon L'EQUIPE ce mardi, Idrissa Gueye ne serait pas emballé par le projet sportif de Galatasaray et aurait donc repoussé ses approches. Le joueur désirerait même rester au PSG et s'y imposer.