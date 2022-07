Foot - Mercato - PSG

Une nouvelle porte de sortie se referme pour Icardi

Publié le 19 juillet à 13h15 par Quentin Guiton

Le PSG veut dégraisser en masse cet été. Mauro Icardi fait partie de cette liste d’indésirables, encore plus avec la récente arrivée d’Hugo Ekitike et celle souhaitée de Gianluca Scamacca (Sassuolo). Monza était notamment un prétendant sérieux pour Icardi. Seulement, aujourd’hui, l’attaquant argentin du PSG ne ferait plus du tout partie des cibles du promu italien…

Le PSG a déjà annoncé qu’il voulait réduire son effectif bien trop important. Ainsi, une longue liste d’indésirables avait été dressée. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, il y a Mauro Icardi qui n’a jamais convaincu à Paris et qui représente un salaire important. De plus, le PSG a récemment recruté Hugo Ekitike en provenance de Reims, ce qui complique encore un peu plus la situation d’Icardi à Paris.

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cet indésirable de Campos https://t.co/XLxmVEq7k5 — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Monza prétendant le plus sérieux

Et le PSG était tout heureux de voir que des équipes s’intéressaient à Mauro Icardi. Ainsi, l’OGC Nice et Monza étaient venus aux nouvelles pour l’attaquant argentin. Mais la piste menant à l’OGC Nice se serait refroidie. Lucien Favre préférerait se concentrer sur Andrea Belotti, libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le Torino. Il restait donc encore Monza.

Icardi plus dans la short-list