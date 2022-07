Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert d'Icardi

Publié le 14 juillet 2022 à 23h00 par Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par le PSG, Mauro Icardi serait dans le viseur de l'OGC Nice. Toutefois, l'ancien club de Christophe Galtier serait obnubilé par Andrea Belotti actuellement. En effet, les Aiglons seraient dans l'attente d'une réponse de l'attaquant italien.

Passé totalement à côté de sa saison 2021-2022, Mauro Icardi ne devrait plus faire long feu au PSG. En effet, Luis Campos aurait dressé une longue liste de joueurs qui sont actuellement poussés vers la sortie. Et Mauro Icardi ferait partie de ces indésirables.

Mercato - PSG : Un joli transfert à 25M€ se confirme https://t.co/rL26qs28Nn pic.twitter.com/0EEOgnEtyO — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Mauro Icardi sur les tablettes de l'OGC Nice, mais...

Alerté par la situation de Mauro Icardi, l'OGC Nice serait prêt à profiter de la situation pour boucler son transfert cet été. Toutefois, l'ancien club de Christophe Galtier serait refroidi par le salaire du buteur du PSG, qui avoisinerait les 10M€ annuels. Et malheureusement pour Luis Campos, les Aiglons seraient désormais focalisés sur Andrea Belotti, actuellement libre de tout contrat depuis la fin de son engagement le 30 juin avec le Torino.

...Lucien Favre préfère se concentrer sur Andrea Belotti actuellement