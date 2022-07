Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voici la nouvelle short-list de Campos pour épauler Mbappé

Publié le 14 juillet 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Pour venir épauler Kylian Mbappé en attaque en 2022-2023, Luis Campos aurait plusieurs noms en tête, dont ceux d'Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca. D'ailleurs, le conseiller football du PSG aurait même identifié un tout nouveau profil : Gonçalo Ramos. Et en ce qui concerne le buteur de Sassuolo, Luis Campos ne compterait pas payer les 50M€ que réclameraient les Neroverdi.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivait à terme le 30 juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi a trouvé les mots pour le faire rempiler de trois saisons. Et la tâche n'a pas été facile, puisque le numéro 7 du PSG avait un accord de principe avec le Real Madrid depuis le mois de janvier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Transferts - PSG : Pour épauler Mbappé, Campos a activé une nouvelle piste sur le mercato https://t.co/389KotYW2Y pic.twitter.com/uFcuGQ43fl — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Le PSG en pince pour Gonçalo Ramos

Heureux d'avoir pu prolonger Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a pu lancer sa révolution en toute sérénité. En effet, le président du PSG a annoncé les départs successifs de Leonardo et de Mauricio Pochettino, avant de nommer Luis Campos et Christophe Galtier. Et à peine intronisé en tant que conseiller football du PSG, le Portugais a déjà fait un premier cadeau à son nouvel entraineur : Vitinha, recruté pour une somme proche de 41,5M€.

Luis Campos est toujours un grand fan d'Hugo Ekitike

En plus du milieu de terrain du PSG, Luis Campos aimerait renforcer l'attaque de Christophe Galtier. Dans cette optique, le nouveau conseiller football parisien aurait coché plusieurs noms ces dernières semaines : Robert Lewandowski (Bayern), Hugo Ekitike (Stade de Reims) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). Mais alors que ces transferts ne seraient pas forcément simples à boucler, Luis Campos viendrait d'identifier un tout nouveau profil : celui de Gonçalo Ramos.

Le PSG ne compte pas payer 50M€ pour le transfert de Gianluca Scamacca