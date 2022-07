Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos tente un gros coup de bluff sur le mercato

Publié le 14 juillet 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Toujours bien décidé à boucler le transfert de Milan Skriniar, le PSG peine toutefois à trouver un accord avec l'Inter Milan sur le montant à verser pour cette opération. Par conséquent, Luis Campos explorerait la piste menant à Jules Koundé en cas d'échec avec Milan Skriniar. Mais vue d'Italie, il s'agirait simplement d'un coup de bluff du PSG.

Cet été, le PSG est décidé à frapper fort, notamment pour renforcer son secteur défensif. Bien décidé à évoluer dans un schéma avec trois défenseurs centraux, Christophe Galtier souhaite voir débarquer un axial supplémentaire. Dans cette optique, la priorité du PSG se nomme Milan Skriniar. Cependant, le club de la capitale peine à trouver un accord avec l'Inter Milan qui se montre très gourmand pour le transfert du Slovaque qui n'a pourtant plus qu'un an de contrat.

Koundé le plan B du PSG ?

Par conséquent, le PSG assurerait ses arrières et aurait préparé un plan B en cas d'échec dans les négociations pour le transfert de Milan Skriniar. Ainsi, selon les informations de Gianluca Di Marzio, Luis Campos aurait pris des renseignements concernant Jules Koundé dont le contrat au Séville FC court jusqu'en juin 2024. Et un départ de l'international français est clairement dans les tuyaux.

L'Inter voit un bluff du PSG