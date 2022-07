Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Prêt à oublier Skriniar, Campos active une énorme piste sur le mercato

Publié le 13 juillet 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Toujours bien décidé à recruter un défenseur central d'envergure, le PSG peine à s'entendre avec l'Inter Milan sur le montant du transfert de Milan Skriniar. Et si jamais le deal venait à capoter, le club parisien a déjà activé un plan B important, à savoir Jules Koundé, qui évolue au Séville FC.

Cet été, le PSG a bien décidé de frapper très fort pour se renforcer sur le marché des transferts. Dans cette optique, Vitinha a déjà débarqué pour 41,5M€ en provenance du Séville FC, mais c'est loin d'être terminé puisque Luis Campos souhaite encore attirer une doublure à Achraf Hakimi, au moins un milieu de terrain supplémentaire ainsi qu'un attaquant et un défenseur central. Dans cette optique, la priorité se nomme Milan Skriniar.

Le PSG bloqué à 50M€ pour Skriniar...

Cependant, les négociations avec l'Inter Milan semblent très compliquées. Et pour cause, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG refuse d'offrir plus de 50M€ pour racheter la dernière année de contrat de Milan Skriniar tandis que le club lombard continue de réclamer près de 80M€ pour lâcher son axial. Pour le moment, les discussions sont donc au point mort.

... et se renseigne sur Koundé