Mercato - PSG : Les 5 placardisés historiques de l’ère QSI

Publié le 13 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Luis Campos a dressé une liste d’indésirables qui seront privés du stage de pré-saison au Japon cet été, le PSG a déjà connu un certain nombre de cas de joueurs placardisés et notamment depuis le début de l’ère QSI. Retour sur les cinq cas les plus marquants ces dernières années au PSG.

Hatem Ben Arfa

Recruté libre par le PSG en 2016 alors qu’il sortait d’une remarquable saison avec l’OGC Nice, Hatem Ben Arfa a rapidement été laissé de côté par Unai Emery qui n’était absolument pas satisfait de sa condition physique. Et en dépit de ses réclamations publiques sur son faible temps de jeu au PSG, Ben Arfa a vu son expérience virer au fiasco. Finalement, l’attaquant français n’a plus disputé la moindre minute de jeu en match officiel avec la tunique du PSG entre Avril 2017 et juin 2018, date du terme de son contrat qui a donc fort logiquement acté son départ du Parc des Princes.

Jesé

Comme Hatem Ben Arfa, Jesé avait été acheté par le PSG lors du mercato estival 2016, et il débarquait du Real Madrid pour 25M€. Le club francilien espérait avoir réalisé un coup audacieux avec lui a longtemps été présenté comme un crack du football espagnol, mais Jesé a très rapidement été laissé de côté au PSG. Bilan : il n’a disputé que 18 matchs sous le maillot du club de la capitale, enchainant les périodes de prêt peu concluantes loin du Parc des Princes. Son contrat a finalement été résilié le 6 décembre 2020 par le PSG.

Adrien Rabiot

Avant de prendre fin à l’été 2019 lorsqu’il était arrivé au terme de son contrat, l’histoire d’amour entre Adrien Rabiot et le PSG avait connu des hauts et des bas. Un certain nombre de bas. Lors de la saison 2017-2018, les premières tensions apparaissent avec Rabiot qui refuse de prolonger son contrat, notamment parce qu’il est peu enclin à évoluer au poste de sentinelle. En plus de ce différend, il affiche des demandes de revalorisation salariale très élevées, et d’autres épisodes viendront en plus alimenter les tensions entre le milieu tricolore et la direction du PSG. Il a même été envoyé en réserve pendant un certain temps et mis à pied, avant de partir donc libre pour la Juventus en 2019.

Serge Aurier

Personne n’a oublié l’affaire Periscope datant du mois de février 2016, vidéo dans laquelle Serge Aurier insultait copieusement et publiquement Laurent Blanc, son entraîneur de l’époque, et égratignant aussi certains de ses partenaires du PSG (Sirigu, Ibrahimovic). Le latéral droit ivoirien avait donc logiquement été sanctionné par sa direction et envoyé en équipe réserve jusqu’en mois de mars, avec un feuilleton qui avait fait couler beaucoup d’encre. Mais Aurier avait fini par retrouver l’équipe première du PSG, et Blanc était limogé au terme de cette saison 2015-2016…

Layvin Kurzawa

Comment ne pas évoquer le cas Layvin Kurzawa, toujours sous contrat et totalement laissé à l’abandon au PSG ? La saison passée, le latéral gauche français de 29 ans n’avait disputé en tout et pour tout que… 9 minutes ! C’était au mois d’août 2021, en Trophée des Champions face au LOSC, pour ensuite être mis au placard par Mauricio Pochettino. Et il semblerait que Christophe Galtier ne compte pas davantage sur Kurzawa, qui figure bien évidemment toujours sur la liste des transferts au PSG pour ce mercato estival. Affaire à suivre…