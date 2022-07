Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En Ligue 1, on rend un bel hommage à Pochettino

Publié le 13 juillet 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Depuis de très longues semaines maintenant, il était annoncé que Mauricio Pochettino allait être remercié par le PSG. Bien qu’il avait encore un an de contrat chez les champions de France, l’Argentin a bel et bien été licencié. Il n’empêche que Pochettino a marqué les esprits de certains joueurs. C’est notamment le cas de Moussa Sissoko, son ancien protégé à Tottenham et désormais au FC Nantes.

L’échec du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions aura donc été fatal à Mauricio Pochettino. Suite à ce fiasco, le sort de l’Argentin était scellé. Au fil des semaines, le départ de Pochettino s’est confirmé et l’officialisation est tombée il y a quelques jours alors que Christophe Galtier a été nommé pour le remplacer sur le banc du PSG.

Mercato : Pour son prochain club, Pochettino va réaliser un rêve de longue date https://t.co/4eS4Bpm51K pic.twitter.com/V6H4gcsyC8 — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

« C'est le coach avec qui j'ai le plus appris techniquement, tactiquement »

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Moussa Sissoko a d’ailleurs tenu à lui rendre un bel hommage. A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , le joueur du FC Nantes a confié : « C'est le coach avec qui j'ai le plus appris techniquement, tactiquement, même mentalement, avec lequel mon jeu a le plus évolué. J'étais arrivé dans une équipe qui performait, dans un rôle moins offensif qu'à Newcastle. Je n'ai pas eu ma place de suite, mais il poussait à la persévérance ».

« On a quand même vécu de très bons moments »