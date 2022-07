Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Memphis Depay à l’OM, c’est validé

13 juillet 2022

Cet été, l’OM semble visiblement décidé à recruter un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Différents noms circulent ainsi sur la Canebière et pas des moindres. En effet, ces derniers jours, ce sont les pistes Memphis Depay, Paulo Dybala et Dries Mertens qui ont été évoquées. Aujourd’hui sur le départ au FC Barcelone, le Néerlandais pourrait donc venir se relancer à l’OM. Une opération déjà validée.

En plus de Samuel Gigot, dont l’arrivée avait été actée dès le mois de janvier, seul Isaak Touré a rejoint l’OM à l'occasion de ce mercato estival. C’est très calme sur la Canebière, bien que d’ici peu, cela pourrait s’accélérer. Pablo Longoria se démène en coulisses pour trouver de nouveaux joueurs et maintenant qu’Igor Tudor est là, des recrues pourraient rapidement arriver. Cela pourrait notamment être le cas dans le secteur offensif où l’OM voudrait visiblement réaliser un gros coup. Libres de tout contrat, Dries Mertens et Paulo Dybala ont ainsi été cités dans les petits papiers des Phocéens. De même, il a aussi été question d’un intérêt de l’OM pour Memphis Depay, dont le FC Barcelone aimerait bien se séparer à l’occasion de cette intersaison.

« Un très bon coup »

Memphis Depay sera-t-il le prochain attaquant de l’OM ? Passé par l’OL, il pourrait donc faire son retour en Ligue 1. Et pour Média Foot Marseille , Rolland Courbis s’est montré conquis par cette possible arrivée de Depay, expliquant : « Quel attaquant ferait le plus grand bien à l’OM ? J’ai entendu, dernièrement, que l’OM s’intéressait à Memphis Depay, c’est ça ? Alors je ne sais pas s’il accepterait de signer chez l’ennemi, parce que l’ennemi de l’OM, désormais, c’est l’OL. Mais avec son expérience, sa connaissance de la Ligue 1, et de la Ligue des Champions, je pense que ce serait un très bon coup de la part de Longoria ».

Départ imminent pour Depay

Aujourd’hui, Memphis Depay est toutefois encore un joueur du FC Barcelone. Mais cela pourrait ne plus l’être d’ici peu. En effet, le Néerlandais est annoncé proche d’un départ. Avec la possible arrivée de Raphinha et la probable prolongation d’Ousmane Dembélé, Depay n’aura plus de place et serait invité à s’en aller. D’ailleurs, selon les derniers échos de Gerard Romero, le Barça aurait demandé de retirer l’image de Memphis Depay de certaines publicités pour la tournée américaine. Un signe de son futur départ ?

Quid de Milik ?

Sur le départ à Barcelone, Memphis Depay pourrait donc rebondir à l’OM. Si tel était le cas, des questions se poseraient alors sur la situation d’Arkadiusz Milik. Jorge Sampaoli désormais parti, le Polonais respire forcément un peu mieux. Mais à voir donc ce que voudra faire Igor Tudor avec l’ancien de Naples. Les cartes ont été redistribuées pour Milik, à voir maintenant si cela sera une bonne nouvelle ou pas pour l’attaquant de l’OM, dont les rumeurs sur son avenir ont déjà été nombreuses.