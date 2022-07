Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace à 2,5M€ est annoncée pour Mertens

Publié le 12 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Vice-président du Napoli, Edo De Laurentiis s'est confié sur le dossier Mertens révélant le montant de l'offre de prolongation transmis à l'attaquant belge. L'OM, dont l'intérêt a été avancé ces derniers jours, sait désormais ce qui lui reste à faire.

En quête de renforts offensifs cet été, l'OM est associé à de grands noms sur le mercato. En effet, Pablo Longoria s'intéresserait notamment à Memphis Depay, dont le contrat au FC Barcelone s'achève en juin 2023. Mais la piste menant à Dries Mertens a également circulé avec insistance. Et pour cause, le contrat de l'attaquant belge à Naples a pris fin, mais Edo De Laurentiis annonce qu'une prolongation a bien été proposé à Mertens.

Mercato - OM : Longoria a encore toutes ses chances pour Mertens https://t.co/Q3XDsYW5M8 pic.twitter.com/QucGjvQktU — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Naples offre 2,5M€/an à Mertens

« On aimerait garder tout le monde mais si les souhaits des joueurs sont autres, ce n'est pas de notre faute. Maintenant, la balle revient à Dries, le dernier mot lui appartient. Retirez-vous votre argent du contrat et dès que vous marquez quelques buts de plus, demandez-vous une augmentation ? […] On a fait notre offre, je pense que 2,5 millions, c'est un bon salaire » a expliqué le vice-président napolitain Edo De Laurentiis à la chaîne DAZN .

Mertens prêt à rester à Naples ?

Une information qui doit plaire à Dries Mertens qui semble avoir très envie de prolonger à Naples malgré l'intérêt de plusieurs clubs dont l'OM. De son côté, le club phocéen va devoir faire un effort pour s'aligner sur la proposition du Napoli.