Mercato - OM : Coup de pression dans le feuilleton Mertens

Publié le 11 juillet 2022 à 9h10 par Quentin Guiton

Maintenant que le nouvel entraineur a été trouvé, l’OM peut se concentrer sur le mercato. Et en attaque, plusieurs pistes sont déjà sorties. L’une d’elles se nomment Dries Mertens. Mais l’attaquant de Naples souhaiterait prolonger en priorité, lui qui est libre de tout contrat depuis cet été. Ce lundi, le vice-président napolitain Edo De Laurentiis s’est d’ailleurs exprimé sur ce dossier brûlant…

Nommé nouvel entraineur de l’OM après le départ surprise de Jorge Sampaoli, Igor Tudor peut à présent dessiner les futurs contours de son effectif pour la saison prochaine. Et l’un de se ses souhaits serait de renforcer l’attaque. Ainsi, plusieurs gros noms sont sortis comme Memphis Depay, Paulo Dybala et Dries Mertens.

Mertens veut rester

Les agents de Mertens auraient même été aperçus du côté de Marseille. Seulement, la presse française affirmait ces derniers jours que le Belge, libre de tout contrat depuis cet été, ne faisait pas partie des cibles de l’OM. Et du côté du joueur, un souhait clair a été émis : Mertens veut prolonger à Naples.

Naples met la pression sur Mertens