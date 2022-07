Mercato - OM : Dries Mertens joue la montre pour son avenir

Foot - Mercato - OM

Annoncé dans le viseur de l’OM, Dries Mertens est en fin de contrat avec Naples. Cependant, l’international belge ne souhaiterait pas quitter l’Italie et veut prolonger son contrat avec le club napolitain. Mais pour le moment, Naples attendrait toujours un signe de la part de Mertens.

C’est un dossier qui s’est enflammé très rapidement. En fin de contrat le 30 juin dernier, Dries Mertens est libre de s’engager où il le souhaite. Et alors que ses agents ont été aperçus à Marseille cette semaine, une arrivée à l’OM paraissait possible. Toutefois, la presse française continue de maintenir que Mertens n’est pas une éventualité pour le club olympien.

Tout le contraire en Italie ! D’après les informations de calciomercato.com , la Lazio Rome, l’OM ainsi que des clubs exotiques seraient attentifs à la situation de l’international belge. A 35 ans, Dries Mertens semble avoir encore quelques belles années devant lui et il pourrait rendre service à l’OM. Mais dans son esprit, la priorité est toujours la même : rester à Naples.

🚨 Dries Mertens is willing to take a pay-cut of €500,000 to stay at Napoli. He is currently out of contract.(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/BVaTf9sq2j