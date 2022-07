Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme bataille à prévoir pour Paulo Dybala

Publié le 10 juillet 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM cherche désormais à se bâtir une équipe compétitive. Dans cette optique, le club phocéen multiplie les pistes ces derniers temps et une folle rumeur a même vu le jour : celle menant à Paulo Dybala. Toutefois, Pablo Longoria devra se frotter à José Mourinho s’il veut aller au bout du dossier.

La saison prochaine, l’OM retrouvera la Ligue des champions. Pablo Longoria souhaiterait donc construire une équipe compétitive et multiplierait les pistes pour y parvenir. Plusieurs joueurs ont déjà été liés au club phocéen jusqu’à présent comme Dries Mertens ou encore Justin Kluivert. La folle rumeur d’un transfert de Paulo Dybala à l’OM a également vu le jour. Toutefois, Pablo Longoria devrait être confronté à un sérieux problème pour venir à bout de ce dossier, en plus de l’aspect financier de l’opération.

Mourinho veut Dybala en cas de départ de Zaniolo...

Selon les informations du Corriere dello Sport , José Mourinho aurait désigné Paulo Dybala comme le successeur de Nicolo Zaniolo dans son effectif. D’ailleurs, l’entraîneur portugais aurait déjà recruté l’attaquant argentin si cela ne tenait qu’à lui. Néanmoins, la direction de l’AS Roma ferait attention à sa situation économique et serait donc contrainte d’attendre un transfert de Nicolo Zaniolo avant de se jeter sur Paulo Dybala en espérant qu’il ne se mette pas d’accord avec un autre club.

... et fait le forcing auprès de l’AS Roma

Dans l’esprit de José Mourinho, tout serait très clair. Le technicien portugais ne voudrait que Paulo Dybala et serait même en train de faire le forcing auprès de Tiago Pinto pour le transfert de l’Argentin. José Mourinho voudrait un meneur créatif pour accompagner Tammy Abraham la saison prochaine et ce serait pour cela qu’il serait nettement moins tenté par les autres pistes activées par le directeur sportif de l’AS Roma comme Andrea Belotti ou encore Wilfried Zaha comparé à Paulo Dybala.

