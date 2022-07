Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Tudor est arrivé, tout le mercato est chamboulé

Publié le 10 juillet 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

L’OM n’avait pas prévu de changer d’entraîneur durant cette intersaison et pourtant… Exit donc Jorge Sampaoli et voilà qu’Igor Tudor est désormais en poste sur la Canebière. De quoi forcément redistribuer toutes les cartes, notamment sur le marché des transferts. D’ailleurs, de nombreux dossiers auraient été impactés par cette arrivée de Tudor à l’OM.

Bien qu’il avait encore un an de contrat à l’OM, Jorge Sampaoli a donc décidé de claquer la porte, mécontent du recrutement réalisé par son club. Pablo Longoria a alors dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur et son choix s’est finalement porté sur Igor Tudor. Le Croate est donc maintenant à l’OM et cela n’est pas sans conséquence sur le mercato.

Mercato - OM : Longoria passe la vitesse supérieure pour le transfert de Clauss https://t.co/HjgLe3rFM9 pic.twitter.com/wQZMNBGIZI — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Des pistes à oublier

Avant le départ de Jorge Sampaoli, l’OM avait avancé sur plusieurs dossiers et certaines arrivées étaient même sur le point d’être bouclées. Cela ne serait plus le cas. En effet, comme l’a révélé La Provence , Riechedly Bazoer, Danilo et Justin Kluivert ne devraient pas venir à l’OM durant cette intersaison.

Le dossier Claudinho rouvert