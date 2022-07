Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Mandanda… Adil Rami est choqué

Publié le 9 juillet 2022 à 15h10 par Hugo Ferreira

Alors que l’Olympique de Marseille a réalisé une grande saison, plusieurs départs ont été enregistrés. Jorge Sampaoli est parti, et a déjà été remplacé par Igor Tudor, tandis que Steve Mandanda a signé au Stade Rennais. Ce dernier mouvement a d’ailleurs surpris Adil Rami, à l’inverse du premier qui ne semble pas le choquer.

Il y a déjà eu du mouvement à l’Olympique de Marseille depuis la fin de la saison. L’effectif a changé avec le départ de Boubacar Kamara et l’arrivée d’Isaak Touré, et l’organigramme a également été modifié. En effet, alors que les Phocéens ont réussi à décrocher leur billet pour la prochaine Ligue des champions, Jorge Sampaoli et l’OM ont mis fin à leur collaboration, et l’Argentin a été remplacé par Igor Tudor. Toutefois, un autre départ de taille a été enregistré.

Mandanda a également quitté l’OM

Alors que le temps de jeu de Steve Mandanda a été considérablement réduit avec l’arrivée de Pau Lopez à l’été 2021, le portier ne comptait pas passer la fin de sa carrière sur le banc, et souhaitait retrouver une place de numéro 1. Ainsi, le Français de 37 ans s’est engagé en faveur du Stade Rennais jusqu’en juin 2024. Un départ qui a surpris Adil Rami.

«C’est ce départ qui m’a le plus choqué»