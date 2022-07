Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor chamboule complètement le mercato de Longoria

Publié le 9 juillet 2022 à 12h30 par Jules Kutos-Bertin

Tout juste arrivé sur le banc de l’OM, Igor Tudor a chamboulé les plans de Pablo Longoria sur le mercato. Les pistes menant à Danilo, Justin Kluivert et Riechedly Bazoer ont été abandonnées alors que le technicien croate s’intéresse à Tiémoué Bakayoko, Memphis Depay ou encore… Paulo Dybala ! Son arrivée pourrait aussi redistribuer les cartes pour certains indésirables.

L’OM ne s’attendait pas à vivre un été aussi rythmé. Après une saison très réussie avec, à la clé, une qualification directe en Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a décidé de quitter Marseille. Mécontent du mercato réalisé par l’OM, le technicien argentin a préféré lâcher l’affaire. Pour lui succéder, Pablo Longoria a misé sur Igor Tudor. Et forcément, la donne change au niveau du mercato. Comme l’a expliqué le journal La Provence , l’arrivée de l’entraîneur croate a redistribué les cartes puisque les pistes menant à Danilo, Justin Kluivert et Riechedly Bazoer auraient été abandonnées.

Dybala, Depay, Mertens… Igor Tudor a des idées de luxe

Bien entendu, Igor Tudor compte bien renforcer son effectif. Pour assurer la relève de Boubacar Kamara, l’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone apprécierait les profils de Matias Vecino mais surtout Tiémoué Bakayoko, le joueur formé… au PSG. Devant, de nouveaux profils ont fait leur apparition. Selon la presse italienne, Dries Mertens, libre depuis sa fin de contrat avec Naples, est l’une des pistes de l’OM. Pareil pour Paulo Dybala qui a été annoncé dans le viseur du club de la cité phocéenne par plusieurs médias italiens. Autre piste de choix : Memphis Depay. En difficulté au FC Barcelone, l’ancien joueur de l’OL aurait tapé dans l’œil des dirigeants marseillais qui se voient bien réaliser un gros coup.

Pablo Longoria a annoncé la couleur dès son arrivée

Si Igor Tudor travaille en sous-marin aux côtés de Pablo Longoria, il avait été très discret concernant le recrutement de l’OM. « Il y aura des joueurs qui partiront et qui viendront, mais c'est le cas pour tous les clubs », confiait-il lors de sa conférence de presse de présentation. Pas de quoi griller les dossiers sur lesquels travaille l’OM. De son côté, Longoria a été un peu plus précis : « On veut donner au coach un effectif adapté à son style. Le collectif est plus important que les individualités. Avec la Coupe du monde en novembre, la planification a également changé, le nombre de matches va être très élevé ».

L’OM va-t-il produire cette saison un football spectaculaire'En tout cas l’intention y est. Il reste encore de longues semaines pour se renforcer. Faisons confiance à Pablo Longoria.pic.twitter.com/SwHqmGvSb0 — OhaiMe-Passion.com (@ompassion) July 5, 2022

Lirola et Amavi veulent profiter du changement d’entraîneur

Au-delà du mercato, l’arrivée d’Igor Tudor pourrait relancer certains joueurs. Auteur d’une saison très décevante, Pol Lirola miserait sur l’arrivée du Croate pour retrouver son niveau à un poste de piston droit qu’il apprécie. Pour Jordan Amavi, la situation est un peu différente. Mis à l’écart par Jorge Sampaoli, le latéral gauche espère se relancer avec Igor Tudor, même s’il sait que le dispositif de prédilection de son nouvel entraîneur n’est pas idéal pour lui qui préfère une défense à 4. A lui de convaincre Igor Tudor !