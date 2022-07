Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Depay totalement relancé par le feuilleton Ronaldo ?

Publié le 8 juillet 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Alors qu'il pourrait quitter le FC Barcelone cet été pour permettre à son club de libérer de la masse salariale et recruter Robert Lewandowski, Memphis Depay pourrait rebondir en France. Passé par l'OL, l'international néerlandais serait l'une des pistes prioritaires de Pablo Longoria. Mais son avenir pourrait totalement être relancé par Cristiano Ronaldo. Explications.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'hésite pas à mettre la pression sur Pablo Longoria. Selon les informations de L'Equipe , l'Américain aurait demandé à l'Espagnol de dégraisser l'effectif, mais aussi d'enregistrer « trois ou quatre signatures sympathiques » . Après avoir mis la main sur Isaak Touré, l'OM travaillerait sur les dossiers Dries Mertens, mais aussi Memphis Depay.

Depay courtisé par l'OM

Lié au FC Barcelone jusqu'en 2023, Memphis Depay serait l'une des priorités de l'OM selon Romain Canuti. « Longoria essaie de faire de la place dans l'effectif en libérant des salaires importants, comme on a pu le voir avec Mandanda et Radonjic. L'idée est de tenter un gros coup, et dans cette catégorie, le dossier en haut de la pile se nomme Memphis Depay. C'est pour cela qu'il faut aller vite dans le sens des départs, parce que la situation de l'international hollandais peut évoluer rapidemen t » a confié le journaliste du Phocéen. Mais ce dossier pourrait être relancé par Cristiano Ronaldo.

Depay, successeur de Ronaldo à Manchester United ?