Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup avec Depay ? C'est possible !

Publié le 8 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM tentera de se renforcer dans le secteur offensif. Pour le moment, seuls Samuel Gigot et Isaak Touré ont débarqué. Mais Pablo Longoria a des idées pour son attaque. Le nom de Dries Mertens revient avec insistance, mais l'OM pourra frapper encore plus fort en optant pour Memphis Depay, qui n'entre pas totalement dans les plans de Xavi au Barça.

Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions, l'OM devra se renforcer cet été. Dans cette optique, Isaak Touré et Samuel Gigot ont débarqué notamment pour remplacer Alvaro Gonzalez et William Saliba. Cependant, Pablo Longoria a d'autres objectifs sur le mercato à commencer par trouver un remplaçant à Boubacar Kamara qui s'est engagé avec Aston Villa. Mais également renforcer son secteur offensif où la situation d'Arkadiusz Milik reste incertaine tandis que Cédric Bakambu peine à convaincre.

L'OM tente le coup pour Depay

Par conséquent, l'OM s'active pour tenter de recruter Dries Mertens dont le contrat à Naples a pris fin. Mais ce n'est pas tout. D'après Romain Canuti, Pablo Longoria veut dégraisser son effectif afin de recruter Memphis Depay ! Dans cette optique, Nemanja Radonjic et Steve Mandanda viennent de partir ce qui allège la masse salariale. Et compte tenu du fait que l'attaquant néerlandais n'entre plus totalement dans les plans de Xavi, ce transfert est possible à en croire la spécialiste du Barça du site FuriaLiga Tracy Rodrigo.

«Ce n'est pas impossible»

« Ce n'est pas impossible, car il a un contrat court (juin 2023), et c'est l'été ou jamais pour le Barça de gagner un peu d'argent avec un joueur qu'ils ont pris libre. De plus, son salaire est assez bas pour un club comme le Barça (estimé à 4,5 M€ annuels), puisqu'il avait fait de gros efforts pour signer à un moment où le club était en grosses difficultés financières. Il gagne moins que des joueurs comme Pedri, Ansu Fati, voire Braithwaite. Reste à savoir s'il accepterait ailleurs ce qu'il a accepté à Barcelone », assure-t-elle au Phocéen avant de confirmer que le Barça ne retiendra pas Memphis Depay.

Le Barça ne fermera pas la porte à Depay