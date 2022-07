Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prévient le Qatar pour le gros coup Cristiano Ronaldo

Publié le 7 juillet 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo devrait faire parler de lui dans les prochaines semaines; Désireux de quitter Manchester United cet été, le joueur portugais est à la recherche d'un dernier défi en Europe. Selon certains médias, le PSG, mais aussi le FC Barcelone seraient intéressés par la star. Présent lors de la présentation d'Andreas Christensen, Joan Laporta s'est confié sur ce dossier.

Ce n'est plus un secret, Cristiano Ronaldo veut claquer la porte, seulement un an après son arrivée à Manchester United. Agé de 37 ans, la star portugaise aimerait rejoindre les rangs d'une équipe beaucoup plus compétitive et beaucoup plus ambitieuse. L'arrivée d'Erik Ten Hag ne devrait avoir aucune influence sur la décision de l'attaquant, qui a demandé à son agent de lui dénicher une nouvelle équipe en Europe. A en croire la presse anglaise, les nouveaux propriétaires de Chelsea rêveraient d'un duo Ronaldo/Neymar. Au PSG, on tenterait de l'associer à Lionel Messi.

Le PSG prêt à s'attaquer à Ronaldo ?

Selon les informations divulguées par 90min ce jeudi, le PSG garderait un œil sur Cristiano Ronaldo. Cet intérêt proviendrait des dirigeants qataris, malgré la sortie de Nasser Al-Khelaïfi sur la fin du bling-bling à Paris. Il y a quelques jours, le média The Independent avait annoncé que le Portugais ne restait pas insensible à l'intérêt du PSG. Une autre équipe qui pourrait intéresser Ronaldo serait le Barça.

« J'ai eu un diner lundi avec Jorge Mendes et nous avons parlé du marché en général »

Certaines rumeurs évoquent une possible offensive du Barça dans ce dossier Ronaldo, malgré ses grosses difficultés financières. Ce mercredi, Joan Laporta avait évoqué ce sujet. « J'ai eu un diner lundi avec Jorge Mendes et nous avons parlé du marché en général. Cristiano Ronaldo ? Je ne vais pas parler des joueurs qui ont été mentionnés pendant la réunion, mais il est toujours intéressant de connaitre la situation de certains noms du marché. Cristiano Ronaldo ? Je ne vais pas parler des joueurs dans un sens ou dans l'autre, cela pourrait être mal interprété. Tous les footballeurs méritent le respect. Cela n'est pas dans l'intérêt du Barça. Nous devons respecter les joueurs qui ont des contrats avec d'autres équipes » avait déclaré le président de la formation blaugrana.

