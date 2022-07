Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : PSG, Barcelone, Chelsea… La décision est prise pour Cristiano Ronaldo, une offre bientôt dégainée ?

Publié le 7 juillet 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 7 juillet 2022 à 14h31

La situation de Cristiano Ronaldo pourrait rapidement évoluer. Désireux de quitter Manchester United cet été afin de participer à la Ligue des champions la saison prochaine, le Portugais aurait reçu le feu vert de son club pour partir, et la direction mancunienne s’attend désormais à une offensive de Chelsea, mais les Blues ne seraient pas les seuls à l’affût. Alors que le FC Barcelone se serait renseigné sur le dossier, le PSG garderait aussi un œil sur le quintuple Ballon d'Or.

Après avoir quitté Manchester United en 2009, Cristiano Ronaldo semble bien parti pour s’éloigner une seconde fois d’Old Trafford, une année après son retour. Le Portugais sort d’une saison compliquée sur le plan collectif, alors que son équipe a terminé sixième de Premier League et devra se contenter de la Ligue Europa. Une compétition que n’a pas l’intention de disputer Cristiano Ronaldo, à la recherche d’un nouveau défi du haut de ses 37 ans. Plusieurs sources indiquent que l’attaquant a informé sa direction qu’il souhaitait plier bagage cet été, et son agent Jorge Mendes n’a pas attendu que Manchester United donne son aval pour travailler sur son transfert. Un départ qui serait aujourd’hui validé par les Red Devils.

La porte est ouverte pour Cristiano Ronaldo

Après avoir fermé la porte à un départ de Cristiano Ronaldo dans un premier temps, Manchester United semble avoir fait volte-face. D’après les informations divulguées par The Sun , la formation de Premier League ne veut pas partir en guerre contre Cristiano Ronaldo, qui n’a toujours pas fait son retour à l’entraînement pour « raisons personnelles », et aurait accepté de le voir partir durant le mercato estival. La direction a conscience qu’il sera difficile de retenir le numéro 7 contre sa volonté et veut désormais éviter une longue bataille son joueur. Ainsi, le transfert de Cristiano Ronaldo devrait rapidement prendre forme, d’autant qu’un prétendant serait à l’affût.

Le Bayern pas intéressé, le Barça reste flou, le PSG attentif

Jorge Mendes travaille depuis un certain temps sur les options qui s’offrent à Cristiano Ronaldo pour son avenir. L’agent a récemment rencontré Joan Laporta, pour « discuter du marché » comme l’a reconnu le président du FC Barcelone, qui n’a pas souhaité réagir aux rumeurs concernant le Portugais : « Je ne vais pas parler des joueurs qui ont été mentionnés pendant la réunion, mais il est toujours intéressant de connaitre la situation de certains noms du marché. » Jorge Mendes aurait également tenté d’envoyer Cristiano Ronaldo au Bayern Munich, mais cette opération « ne rentre pas dans [la] philosophie » du club bavarois selon son président Oliver Kahn. En revanche, le PSG ferait toujours partie des destinations possibles pour l’ancienne star du Real Madrid selon 90min , puisque le Qatar ne serait pas insensible à sa situation. Un intérêt réciproque puisque The Independent révélait il y a peu que le PSG faisait partie des pistes privilégiées par Cristiano Ronaldo, au même titre que Chelsea, le favori.

Une offre à venir de Chelsea ?