Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup avec Cristiano Ronaldo imaginé par le Qatar, le prix du transfert est fixé

Publié le 7 juillet 2022 à 13h10 par Bernard Colas

Alors que Cristiano Ronaldo a des envies d’ailleurs, le Qatar surveillerait sa situation à Manchester United, au même titre que Chelsea. De leur côté, les Red Devils semblent désormais disposés à laisser partir leur star, et le prix du transfert serait fixé, tout comme les exigences salariales du clan CR7…

L’histoire entre Cristiano Ronaldo et Manchester United est bien partie pour prendre fin, à nouveau. Une année après son retour à Old Trafford, le Portugais serait frustré de la dernière saison réalisée par son équipe et voudrait plier bagage afin de disputer la Ligue des champions dans un autre club. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le quintuple Ballon d’Or, bien que les prétendants se montrent prudents avec l’attaquant de 37 ans. Ces dernières heures, le FC Barcelone et Chelsea ont été cités parmi les destinations possibles pour Cristiano Ronaldo, mais le PSG garderait également un œil sur ce dossier selon 90min , alors que Manchester United est désormais à l’écoute des offres.

Pour CR7, c’est 18M€

Jusqu’ici réticents à l’idée de laisser partir leur star, les Red Devils auraient désormais conscience qu’il leur sera très difficile de retenir l’ancien attaquant du Real Madrid contre sa volonté. Selon The Sun , Manchester United est prêt à céder Cristiano Ronaldo, et ce le plus vite possible afin de s’éviter une longue bataille avec le Portugais. Désireux de conserver son joueur, Erik Ten Hag se serait également fait une raison en acceptant la décision de sa direction. Une tendance confirmée par 90min , annonçant que le pensionnaire de Premier League a fait savoir que Cristiano Ronaldo sera autorisé à partir cet été en cas d’offre comprise entre 17 et 18M€, soit 15M£.





Mercato : Barcelone, Chelsea… C’est confirmé pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/eZrT8rvcXe pic.twitter.com/zygdEJUP3Z — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Un salaire à la baisse pour Cristiano Ronaldo ?