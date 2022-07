Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dybala, Depay… Quelle doit être la priorité en attaque ?

Publié le 7 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Jusqu’à présent, l’OM a seulement enregistré l’arrivée d’Isaak Touré cet été pour son équipe première. Mais alors qu’Igor Tudor a posé ses valises sur la Canebière, de nombreuses recrues sont attendues dans les semaines à venir. Pablo Longoria prépare du très lourd, notamment en attaque. Quelle doit alors être la priorité pour l’OM ?

« On va construire un effectif pour le coach, avec dans l'idéal deux joueurs par poste ». Lors de la présentation d’Igor Tudor, Pablo Longoria a clairement annoncé la couleur pour les plans de l’OM sur le marché des transferts. L’effectif phocéen devrait ainsi être considérablement renforcé. Les rumeurs sont d’ailleurs nombreuses concernant les pistes de l’OM. En attaque, Longoria rêve d’ailleurs de réaliser un énorme coup, ciblant pour cela des pistes de renom. De quoi faire rêver du côté sur la Canebière…

Mercato - OM : Mertens, Dybala… Coup de tonnerre à l’OM https://t.co/H5aK5VAfEa pic.twitter.com/bipyYm6IGf — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

L’incroyable rumeur Paulo Dybala

Depuis quelques heures, une énorme rumeur enflamme Marseille, celle d’une arrivée de Paulo Dybala. Actuellement libre de tout contrat suite à son départ de la Juventus, l’Argentin n’a toujours pas retrouvé de club. Annoncé un peu partout, Dybala a également été envoyé à l’OM, où Igor Tudor aimerait bien le faire venir. Toutefois, récemment, Pablo Longoria avait été plutôt clair à propos de La Joya : « Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c’est la logique et l’équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre ». .

Depay, Mertens…

Mais il existe d’autres pistes d’envergure en attaque pour l’OM. En effet, il a également été question d’une possible arrivée de Dries Mertens, lui aussi libre actuellement. D’ailleurs, ces dernières heures, l’agent du Belge étaient à Marseille. L’option Memphis Depay a également été évoquée. Et compte tenu des bonnes relations entre Pablo Longoria et le FC Barcelone, il y a des raisons d’y croire…



A côté de cela, il ne faut également pas oublier Arkadiusz Milik. Suite au départ de Jorge Sampaoli, l’attaquant de l’OM a vu les cartes être totalement redistribuées. Avec l’Argentin, Milik n’était clairement plus en odeur de sainteté et était même poussé vers la sortie. Mais Sampaoli n’est désormais plus à l’OM et cela change donc tout pour l’ancien de Naples. Sous les ordres de Tudor, il pourrait ainsi revenir dans la lumière et retrouver ainsi une place de titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM.



Alors, quelle doit être la priorité en attaque pour l’OM ?