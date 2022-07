Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Mertens part dans tous les sens

Publié le 7 juillet 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Le dossier Dries Mertens agite les supporters marseillais. Libre de tout contrat après son départ du Napoli, l'international belge de 35 ans ne resterait pas insensible à l'intérêt de l'OM selon certaines sources. D'autres journalistes démentent fermement cette information, indiquant qu'il n'existe aucun lien entre l'attaquant et les dirigeants phocéens.

L'OM a de grandes ambitions lors de ce mercato estival. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club marseillais veut se donner les moyens de performer la saison prochaine et de jouer sur plusieurs tableaux. « On va construire un effectif pour le coach, avec dans l'idéal deux joueurs par poste. Il va falloir voir avec le changement de coach, mais aussi parce que c'est une année particulière avec la coupe du monde en novembre. On veut améliorer le niveau de l'effectif. Pour cela, et encore plus avec la qualification en Ligue des Champions, il faut changer entre cinq et huit joueurs au sein de l'effectif pour le renouveler et être compétitif » avait confié Pablo Longoria, qui a une réputation à tenir après un dernier mercato estival agité. Après avoir mis la main sur Isaak Touré, l'OM pourrait essayer de renforcer son secteur offensif. Et une piste a pris de l'ampleur ces dernières heures.

Les agents de Mertens aperçus à Marseille

Mercredi après-midi, de nombreux médias ont fait état d'un intérêt de l'OM pour Dries Mertens. Une information renforcée par le fait que les agents de l'international belge étaient présents à Marseille. Rien ne permet d'affirmer que les représentants étaient sur place pour négocier avec les dirigeants marseillais. Mais selon certains journalistes, cette piste serait bien d'actualité. Pablo Longoria essaierait de recruter Mertens, âgé de 35 ans et libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier.

Les liens entre Mertens et l'OM confirmés par certains

Calcionapoli24, Foot Mercato a nnoncent des contacts entre Dries Mertens et l'OM. Journaliste belge travaillant à RTL Foot, Alexandre Braeckman a confirmé la tendance auprès du journaliste du Phocéen Christophe Champy. Il ne confirme pas que les agents étaient présents à Marseille pour rencontrer les responsables marseillais, mais l'intérêt serait bien réel et réciproque. Agé de 35 ans, Mertens est conscient qu'il sera difficile de prolonger son contrat avec le Napoli. Le défi OM ne le laisserait pas insensible, notamment en raison de l'ambiance surchauffée, mais aussi de la participation du club en Ligue des champions.

Mercato - OM : Mertens, Dybala… Coup de tonnerre à l’OM https://t.co/H5aK5VAfEa pic.twitter.com/bipyYm6IGf — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

D'autres démentent cette information