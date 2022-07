Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : McCourt met un gros coup de pression à Longoria pour le mercato

Publié le 7 juillet 2022 à 11h15 par Dan Marciano

Alors que de nouvelles rumeurs apparaissent sur une possible vente de l'OM et sur l'intérêt d'investisseurs venus d'Emirats arabes unis, Frank McCourt continue d'investir et de s'investir à Marseille. Après avoir donné son feu vert à la nomination d'Igor Tudor, l'Américain garde un œil attentif au recrutement et au travail mené par Pablo Longoria.

Frank McCourt se retrouve, malgré lui, au cœur de l'actualité ce jeudi. L'Equipe a publié un article évoquant un possible rapprochement avec des investisseurs émiriens. Mais la réponse de l'Américain n'a pas tardé. « Frank est là pour longtemps » confie l'un de ses proches dans les colonnes du quotidien sportif. Même s'il ne débarque qu'occasionnellement à Marseille, McCourt est pleinement impliqué dans la vie du club. Le natif de Boston a donné son accord à la nomination d'Igor Tudor et s'entretient régulièrement avec Pablo Longoria.

McCourt annonce la couleur pour cet été

Au cours de l'une de ses réunions avec le président, Frank McCourt a évoqué ses attentes. Comme indiqué par L'Equipe, l'Américain espère trois ou quatre signatures « sympathiques », mais surtout des ventes afin d'alléger la masse salariale. Ces derniers mois, le propriétaire aurait été déçu du travail de Longoria sur cet aspect du mercato. Conscient de la position de son supérieur, l'Espagnol s'active pour dégraisser l'effectif. En quelques heures, l'OM s'est séparé de Steve Mandanda, mais aussi de Nemanja Radonjic.

« Sera t-il aussi patient qu'avec son prédécesseur ? »