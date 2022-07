Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare une attaque de folie

Publié le 7 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Très attendu sur le mercato, l'OM devrait s'activer dans les prochains jours. Pour le moment, Samuel Gigot et Isaak Touré ont rejoint le club phocéen, mais Pablo Longoria souhaite également densifier son secteur offensif. Et dans cette optique, Memphis Depay, et surtout Dries Mertens sont ciblés.

Présent en conférence de presse mardi, à l'occasion de la présentation d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'OM, Pablo Longoria a rapidement affiché ses ambitions sur le mercato. « Ce qu'on veut, c'est améliorer le niveau de l'effectif. Donc il faut qu'on change entre 5 et 8 joueurs. Un nouveau coach arrive, donc on doit s'adapter », assurait le président de l'OM qui a déjà attiré Samuel Gigot et Isaak Touré. Place désormais au secteur offensif.

L'OM accélère pour Mertens...

Dans cette optique, l'OM accélère pour attirer Dries Mertens, libre de tout contrat depuis la fin de son bail à Naples. Selon Sacha Tavolieri, l'avocat et les agents de l'international belge étaient à Marseille ce mardi afin de discuter des contours d'un contrat de deux ans avec Pablo Longoria. A l'OM, Dries Mertens pourrait toucher environ 2,5M€ par an.

... et rêve de Depay