Transferts - OM : Longoria tente un coup de folie sur le mercato

Publié le 6 juillet 2022 à 13h10 par Baptiste Lefilliatre

Malgré un début de mercato estival poussif, l'Olympique de Marseille devrait voir plusieurs recrues arriver d'ici la fin du mois d'août. Le président Pablo Longoria va d'ailleurs tenter de s'octroyer les services d'un ancien pensionnaire de Ligue 1, qui évolue désormais au FC Barcelone, en la personne de Memphis Depay.

C'est un début de marché des transferts assez compliqué que connait l'Olympique de Marseille. Pour le moment, seulement deux nouveau joueurs sont venus renforcer les rangs olympiens : Samuel Gigot, dont l'arrivée avait été officialisée dès le mois de janvier dernier, et Isaak Touré, deux défenseurs centraux. Un mercato jugé insuffisant pour Jorge Sampaoli, qui a décidé de démissionner de son poste d'entraineur. Alors qu'Igor Tudor a pris les rênes de l'effectif marseillais, le président du club Pablo Longoria pourrait prochainement activer une piste offensive.

Une attaque à renforcer

Avec un Dimitri Payet vieillissant et un Arkadiusz Milik qui n'est plus un titulaire indiscutable, l'OM a besoin d'un renfort offensif de très haut niveau, d'autant plus que les nonuple champions de France vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est pourquoi Marseille pense à enrôler un attaquant star du FC Barcelone.

Une offensive pour Memphis ?