Mercato : PSG, OM... Ça s'agite en coulisses pour le transfert de Dybala

Publié le 6 juillet 2022 à 12h10 par Amadou Diawara

Sans club depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala aurait alerté plusieurs écuries européennes, dont le PSG et l'OM en Ligue 1. Alors qu'elle serait également sur les traces du joyau argentin, la direction de Manchester United aurait lancé les hostilités. En effet, les Red Devils auraient démarré les négociations avec les agents de Paulo Dybala.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec la Juventus, Paulo Dybala n'a pas réussi à trouver un accord avec sa direction. Alors qu'il ne se serait pas entendu avec un autre club non plus, le joyau argentin est actuellement libre de tout contrat. Ce qui n'aurait pas échappé à plusieurs clubs européens.

Le PSG et l'OM à l'affût pour Paulo Dybala

Actuellement sans club, Paulo Dybala aurait alarmé un grand nombre d'écuries européennes - telles que le PSG, l'OM et Manchester United - qui seraient emballées par l'idée de boucler un coup XXL à 0€ avec lui. D'ailleurs, les Red Devils viendraient de lancer les grandes manoeuvres pour devancer leurs concurrents.

Manchester United a approché les agents de Paulo Dybala