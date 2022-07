Foot - Mercato - PSG

Transferts : PSG, OM... Ça s'emballe pour le mercato de Dybala

Publié le 6 juillet 2022 à 8h30 par Axel Cornic

Libre depuis la fin de son contrat à la Juventus le 30 juin dernier, Paulo Dybala est l’une des belles occasions de ce mercato estival. Luis Campos songerait à lui pour renforcer le PSG, alors qu’en Italie on annonce déjà l’arrivée de Gianluca Scamacca et le dossier pourrait bien évoluer en sa faveur. L’Inter, qui semblait être la grande favorite, a en effet freiné des deux pieds pour Dybala...

Après sept années passées à Turin, Paulo Dybala va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. La Juventus a en effet annoncé ce printemps sa volonté de ne pas prolonger le contrat de son numéro 10, qui était pourtant l’idole des supporters et a porté plusieurs fois le brassard de capitaine. Rapidement, une piste s’est détachée avec l’Inter, qui rêvait de faire d’une pierre deux coups en recrutant l’un des attaquants les plus talentueux de Serie A et porter un gros coup à son rival turinois. Finalement, les Nerazzurri se sont laissé distraire par le retour de Romeulu Lukaku, qui semble avoir tout changé pour Dybala !

Lukaku complique la vie de Dybala

Voilà plusieurs semaines que la presse italienne parle d’un changement de cap de la part de l’Inter, qui aurait interrompu les négociations avec les agents de Paulo Dybala. Tuttosport explique d’ailleurs que les offres n’ont fait que baisser, puisque de plus de 7M€ par an, les Nerazzurri seraient passés à près de 5,5M€, soit moins que le salaire de Dybala à la Juventus. Au niveau tactique les choses sont également différentes, puisqu’à l’Inter on souhaiterait évoluer avec deux attaquant et un numéro 10... avec dont Lukaku, Lautaro Martinez et Hakan Çalhanoğlu.

« Dybala représentait une possibilité, mais avec tout le respect et l’amitié que je lui porte, nous avons ce qu’il faut en attaque »

Lors de la conférence de presse de début de saison ce mardi, le sujet Dybala a été évoqué par Giuseppe Marotta et Simone Inzaghi, qui ont jeté un énorme froid sur ce dossier. « Dybala représentait une possibilité, mais avec tout le respect et l’amitié que je lui porte, nous avons ce qu’il faut en attaque » a déclaré l’administrateur délégué de l’Inter, rapidement suivi par son entraineur. « Nous connaissons tous Dybala, mais dans l’effectif nous avons déjà six attaquants. Je ne vous donc pas l’intérêt de parler de joueurs qui ne sont pas de l’Inter ».

Le PSG observerait la situation de loin

Ce gros coup de frein de l’Inter aurait permis à un autre club de s’insérer dans ce dossier. Il s’agirait vraisemblablement du Paris Saint-Germain, puisqu’ il Corriere dello Sport assure que Luis Campos suivrait l’évolution de la situation de l’Argentin, qui aurait également été lié au FC Barcelone, à l’AC Milan et au Napoli. A Paris, Dybala pourrait jouer les doublures de Lionel Messi tout comme en ce sélection... mais cela sera-t-il suffisant pour lui ?

