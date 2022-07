Mercato - PSG : Après Skriniar, Campos prêt à s'attaquer à De Ligt ? La réponse

Foot - Mercato - PSG

A la recherche de renforts défensifs, le PSG fait tout son possible pour boucler le transfert de Milan Skriniar. Le club parisien négocie avec l'Inter et espère parvenir à un terrain d'entente dans les prochains jours. Pour l'instant, le club se concentre sur ce dossier et n'envisage pas, pour l'instant, de recruter un autre défenseur.

Le PSG tient sa première recrue estivale. Jeune joueur révélé à Porto, Vitinha a rejoint les rangs du club parisien. Evidemment, le milieu de terrain ne devrait pas être la seule recrue de Luis Campos. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le conseiller sportif du PSG a lancé son offensive pour Renato Sanches (LOSC) et espère aussi accueillir Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter).

Ces dernières semaines, certains médias ont évoqué un intérêt du PSG pour Matthijs de Ligt. Mais comme le confirme le journaliste Ben Jacobs, l'international néerlandais ne serait pas une cible de Luis Campos. Sous contrat avec la Juventus, le défenseur aurait reçu des propositions du Bayern Munich, mais aussi de Chelsea.

Bayern's interest in Matthijs de Ligt naturally affects the price. Told Chelsea's latest proposal is already close to £70 million. Both clubs still working to try and get an agreed fee. Pretty open race. PSG not in it. They want Milan Skriniar. https://t.co/gUPyCR5QdM