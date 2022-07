Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le futur milieu de terrain de Galtier

Publié le 5 juillet 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, à l’approche du mercato estival, le principal chantier du PSG était clairement identifié. L’objectif de cette intersaison était de renforcer considérablement le milieu de terrain et entourer au mieux Marco Verratti. D’ailleurs, on y voit plus clair sur le futur milieu de terrain de Christophe Galtier.

En pleine révolution, le PSG prépare un énorme recrutement à l’occasion de ce mercato estival. Et c’est donc Luis Campos qui sera à la manoeuvre. Le Portugais a pris le relais de Leonardo, continuant certaines de ses missions, comme celle de renforcer le milieu de terrain. C’est la grande priorité de cet été. Tandis que Marco Verratti est indiscutable, les autres joueurs du PSG ne font pas l’unanimité dans ce secteur. Il a ainsi été question des arrivées de Paul Pogba ou Sergej Milinkovic-Savic. Il n’en sera rien suite au départ de Leonardo, mais avec Campos, ce sont d’autres dossiers qui avancent.

Vitinha est arrivé !

Et à peine arrivé au PSG, Luis Campos a réussi à boucler sa première recrue en la personne de Vitinha. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football portugais, il est arrivé en provenance du FC Porto, moyennant un peu plus de 41M€. Désormais au PSG, Vitinha a signé un contrat de 5 ans et il est plus motivé que jamais pour ce nouveau challenge : « Je suis très heureux d'arriver dans un club immense comme le Paris Saint-Germain. Et je suis très impatient de pouvoir montrer ce que je vaux ».

Renato Sanches en approche

Vitinha va donc épauler Marco Verratti au milieu et très prochainement, c’est Renato Sanches qui pourrait débarquer en provenance du LOSC. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos a lancé l’opération pour le Portugais et une offre de 10M€ a déjà été formulée. Rien n’est encore officiel concernant Renato Sanches, mais de son côté, le Lillois voudrait rejoindre le PSG, faisant une croix sur un départ vers le Milan AC, qui était initialement en pole position pour l’accueillir.

C’est fini pour Seko Fofana