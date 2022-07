Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos touche au but pour ce transfert à 50M€

Publié le 4 juillet 2022 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2022 à 18h24

Après avoir enregistré l’arrivée de Vitinha, le PSG poursuivrait ses efforts pour se renforcer cet été. Le club de la capitale avancerait sur plusieurs dossiers et serait tout proche de connaître sa deuxième recrue estivale. La direction parisienne serait toute proche d’obtenir un accord pour le transfert de Gianluca Scamacca et une date aurait d’ailleurs été fixée pour son arrivée.

Le PSG compte bien se montrer très actif sur le marché des transferts cet été. Le club de la capitale entend grandement se renforcer cet été et scruterait donc le marché des transferts à la recherche de bonnes options. Le champion de France a déjà enregistré l’arrivée de Vitinha il y a quelques jours. Mais Luis Campos poursuivrait ses efforts et aurait placé quelques noms sur sa liste dont Gianluca Scamacca. D’ailleurs, le conseiller sportif parisien toucherait au but dans ce dossier.

Transferts - PSG : Luis Campos va passer à la vitesse supérieure pour le mercato https://t.co/jadKzyYHze pic.twitter.com/tpbarsCUFU — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 4, 2022

Accord imminent entre le PSG et Sassuolo pour Scamacca

Comme l’explique Le Parisien , le PSG serait presque tombé d’accord avec Sassuolo pour un transfert de 50M€ pour Gianluca Scamacca. Les négociations entreraient dans la dernière ligne droite. Cependant, l’Italien ne devrait pas débarquer dans la capitale cette semaine.

Une arrivée prévue pour la semaine prochaine ?

À en croire le quotidien parisien, Gianluca Scamacca devrait arriver au mieux la semaine prochaine, plutôt dans la seconde partie. L’attaquant de 23 ans ne se voyait pas ailleurs qu’au PSG pour son avenir et aurait d’ailleurs révélé à certains de ses coéquipiers à Sassuolo qu’il comptait quitter l’Italie pour rejoindre le champion de France. Après Vitinha, Gianluca Scamacca devrait être la deuxième recrue de Luis Campos.