Mercato : Clauss, Fofana, Kalimuendo… Le point sur les gros dossiers du RC Lens

Publié le 4 juillet 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

A quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, le marché des transferts bat toujours son plein. Du côté du RC Lens, il y a d’ailleurs de gros dossiers en cours. Que ce soit au niveau des départs que des arrivés, les Sang et Or ont du pain sur la planche. Des précisions ont d’ailleurs été apportées sur le mercato du RC Lens.

Alors que le RC Lens vient de réaliser deux très bonnes saisons en Ligue 1, l’équipe dirigée par Franck Haise pourrait maintenant connaitre de nombreux changements à l’occasion de ce mercato estival. Cela a déjà commencé à bouger dans tous les sens dans le nord de la France, mais c’est loin d’être terminé. Et du côté du RC Lens, il y a de gros dossiers sur le feu à commencer par les situations de deux cadres, à savoir Seko Fofana et Jonathan Clauss, sans oublier Arnaud Kalimuendo, que les Lensois rêvent de faire revenir.

Fofana au PSG ? C’est non

Au sortir d’une nouvelle grosse saison avec le RC Lens, Seko Fofana a éveillé l’intérêt de grands clubs européens, à commencer notamment par le PSG. Chez les champions de France, on veut remodeler l’entrejeu et l’Ivoirien serait très apprécié par Luis Campos. Alors que Kylian Mbappé aimerait également voir débarquer Fofana au PSG, cela ne devrait pas arriver. Selon les informations dévoilées par La Voix du Nord , l’ancien de l’Udinese ne devrait pas rejoindre le club de la capitale. D’ailleurs, il pourrait même rester au RC Lens.

Rien n’a bougé pour Clauss

Quid également de Jonathan Clauss ? Grâce à ses belles performances, l’international français a été annoncé un peu partout en Europe, que ce soit à l’OM, à Chelsea ou encore à l’Atlético de Madrid. Toutefois, pour le moment, Clauss est encore loin d’être parti de Lens. Comme révélé par le quotidien régional, aucune démarche n’aurait été entamée pour un transfert de Jonathan Clauss.

