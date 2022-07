Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier va décider de l’avenir de ce crack du PSG

Publié le 4 juillet 2022 à 11h45 par La rédaction

Bientôt nommé nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier va devoir dessiner les contours de son futur effectif aux côtés de son conseiller sportif Luis Campos. Les jeunes sont notamment concernés, à l’image du jeune Edouard Michut, qui malgré des envies de départ en fin de saison dernière, semble désormais vouloir s’imposer dans son club formateur.

Les vacances sont finies pour certains au PSG. Ce lundi, c’est l’heure de la reprise au Camp des Loges. Si cette rentrée va donner lieu aux traditionnels tests physiques et médicaux, c’est aussi l’occasion pour Luis Campos, nouveau conseiller sportif du PSG, de déjà se pencher sur l’effectif pour la saison à venir.

Transferts - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Neymar https://t.co/H1j2f1zDgm pic.twitter.com/gfeVr03XN5 — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Valse d’entretiens au Camp des Loges

Ainsi, le Portugais va s’entretenir avec certains joueurs, en particulier les jeunes, sujet épineux au PSG… Parmi eux, on trouve entre autres Arnaud Kalimuendo, Eric Junior Dina Ebimbe ou encore Edouard Michut. Peu utilisé par Pochettino et partant en fin de saison dernière, un départ ne serait plus aussi certain pour le milieu de terrain.

Michut veut s'imposer