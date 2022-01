Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme souhait affiché par Édouard Michut pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

Très mécontent ces derniers mois de sa situation personnelle au PSG et de son manque de temps de jeu, Édouard Michut est ravi d’avoir été aligné lundi contre Vannes en Coupe de France et interpelle sa direction au sujet de son avenir au club.

Ces dernières semaines, il a beaucoup été question de l’avenir de certains jeunes du PSG, et principalement Xavi Simons et Édouard Michut. Frustrés de leur temps de jeu très limité voire inexistant en équipe première, les deux milieux de terrain estiment que les promesses formulées par Leonardo n’ont pas été tenues, et envisageraient un départ. Lundi soir, à l’occasion du déplacement du PSG à Vannes en Coupe de France (4-0), Michut et Simons étaient titulaires, et le premier a d’ailleurs fait passer un message fort sur son avenir.

« Il faut maintenant que ça arrive à nouveau »