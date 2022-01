Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Morata... Xavi sort du silence dans ces deux dossiers brûlants !

Publié le 4 janvier 2022 à 14h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, Xavi a été interrogé sur les pistes Alvaro Morata et Erling Haaland. Mais le technicien n'a pas voulu s'attarder sur ce sujet.

Malgré ses difficultés économiques, le FC Barcelone a bien l’intention de se montrer actif lors de ce mercato hivernal. Après avoir bouclé les arrivées de Daniel Alves et de Ferran Torres, le club catalan chercherait notamment à se renforcer en attaque. Pour cet hiver, le FC Barcelone espère enregistrer l’arrivée d’Alvaro Morata, prêté par la Juventus à l’Atlético. Et pour le prochain mercato estival, la priorité est clairement identifiée : Erling Haaland. L’international norvégien du Borussia Dortmund apparaît aussi dans le viseur du Real Madrid et du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com.

« Morata et Haaland sont de grands joueurs mais ce ne sont pas les nôtres »