Mercato - Barcelone : L’avenir d’Edinson Cavani est déjà tout tracé !

Publié le 4 janvier 2022 à 7h30 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Edinson Cavani serait l’un des grands objectifs de Xavi au FC Barcelone.

Sergio Aguero contraint de mettre un terme à sa carrière, le FC Barcelone se retrouve avec un manque criant d’attaquants de pointe. Luuk de Jong devrait en effet retrouver le FC Séville et Martin Braithwaite n’a toujours pas récupéré de sa blessure au genou ! Xavi aurait donc réclamé l’arrivée d’un buteur à ses dirigeants et si le nom d’Alvaro Morata revient sans cesse depuis quelques jours, il n’est pas la seule piste étudiée actuellement. La presse catalane a en effet plusieurs fois évoqué une possible arrivée d’Edinson Cavani, dont le contrat avec Manchester United se termine dans seulement quelques mois.

Cavani quittera Manchester United