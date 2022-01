Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour cette star de Tuchel !

Publié le 3 janvier 2022 à 22h30 par A.C.

Actuellement à Chelsea, César Azpilicueta pourrait être l’un des prochains coups de Xavi au FC Barcelone.

Avec Ferran Torres, une nouvelle arme précieuse est offerte à Xavi. Le nouveau joueur du FC Barcelone peut en effet évoluer sur tout le front de l’attaque et notamment en numéro 9, poste qu’il a déjà occupé avec l’Espagne et avec Manchester City. Il ne va toutefois pas résoudre tous les problèmes de Xavi, qui souhaiterait également recruter un latéral et aurait jeté son dévolu sur César Azpilicueta. L’ancien de l’Olympique de Marseille est en fin de contrat à Chelsea et à 32 ans, il pourrait faire son grand retour en Espagne.

Chelsea rapproche Azpilicueta du Barça