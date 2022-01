Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo paralyse le recrutement de Xavi au FC Barcelone !

Publié le 3 janvier 2022 à 17h30 par A.C.

Xavi semble avoir des gros besoins au FC Barcelone, avec notamment la possible arrivée d’Alvaro Morata en ce début de mercato hivernal... mais le Paris Saint-Germain semble lui mettre des bâtons dans les roues.

On pensait le FC Barcelone en mauvaise posture, mais Joan Laporta assure le contraire ! Lors de la présentation de Ferran Torres, recruté pour près de 55M€ à Manchester City, le président du Barça a tenu à lancer un message à la planète football. « Nous sommes toujours une référence dans le marché du football. Et je crois que tout le monde peut se préparer parce que nous sommes de retour. Avec l'envie de très bien faire » a déclaré Laporta. « Le transfert de Ferran Torres en est une preuve, je le perçois comme ça. C'est un indicateur très clair que le club continue d'être une référence ». Lors de cette conférence de presse il a notamment évoqué le nom d’Erling Haaland, dont le transfert devrait affoler le marché cet été, mais un nouveau renfort pourrait très vite arriver avec Alvaro Morata. A en croire la presse espagnole et italienne, l’attaquant prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus aurait un accord total avec le FC Barcelone.

La Juventus stoppe les discussions avec Barcelone...

Ce lundi, La Gazzetta dello Sport douche toutefois les ardeurs barcelonaises. D’après les informations du quotidien transalpin, il y aurait bien eu des discussions très poussées entre la Juventus et le FC Barcelone, mais elles seraient actuellement gelées. A Turin on aurait en effet clairement expliqué vouloir recruter un remplaçant avant de décider quoi que ce soit pour Alvaro Morata. Ce dernier est actuellement prêté par l’Atlético de Madrid et si la Juventus a déboursé 10M€ cet été pour renvoyer l’échéance à juin prochain, elle n’aurait vraisemblablement aucune intention de lever l’option d’achat de 35M€ présente dans son contrat. Pour le remplacer à la fin de son prêt les profils de Gianluca Scamacca et Dušan Vlahović seraient étudiés, qui sont toutefois intouchable en ce mercato hivernal.

Parce que Leonardo bloque tout avec Icardi !