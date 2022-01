Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti active une nouvelle piste en défense !

Publié le 3 janvier 2022 à 17h10 par La rédaction

Après avoir recruté David Alaba l'été dernier pour pallier le départ de Sergio Ramos, le Real Madrid chercherait à compenser le départ de Raphaël Varane. Pour cela, Carlo Ancelotti aurait suggéré une piste en Serie A. Mais le dossier pourrait s'avérer assez compliqué.

Afin de pallier le départ de Sergio Ramos, le Real Madrid s’est attaché les services de David Alaba. Mais pour le moment, le club madrilène n’a toujours pas compensé numériquement le transfert de Raphaël Varane vers Manchester United. Même si Eder Militao s’est rapidement imposé dans la charnière centrale de Carlo Ancelotti aux côtés de l'ancien du Bayern Munich, le club madrilène chercherait à recruter un nouveau défenseur pour pouvoir assurer une rotation assez équilibrée. Et pour cela, les Merengue pourraient bien aller piocher en Serie A.

Le Real Madrid s’intéresse à Merih Demiral, d’autres clubs également sur le coup