Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un gros coup dans l'écurie Mino Raiola !

Publié le 3 janvier 2022 à 16h10 par La rédaction

Désireux de renouveler son milieu de terrain, le Real Madrid s'intéresserait à Ryan Gravenberch. Les négociations se dérouleraient pour le mieux et le club madrilène serait d'ailleurs en train de préparer son offensive pour l'été prochain.

Face à son milieu de terrain qui se fait de plus en plus vieillissant, le Real Madrid chercherait à y apporter un peu de sang neuf. Ainsi, l’été dernier, le pensionnaire de LaLiga s’est attaché les services d’Eduardo Camavinga. Mais pour préparer l’avenir de son entrejeu, le Real Madrid suivrait également Ryan Gravenberch. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le joueur de 19 ans est élément incontournable du onze d’Erik ten Hag à l'Ajax. Les Merengue auraient déjà entamé les discussions avec l’agent du Néerlandais, un certain Mino Raiola. Et tout se passerait comme prévu pour le moment.

Les discussions avancent pour Gravenberch