Mercato - OM : Sampaoli et Longoria jouent avec le feu avec Arkadiusz Milik !

Publié le 3 janvier 2022 à 15h30 par T.M.

Si Arkadiusz Milik est aujourd’hui toujours un joueur de l’OM, cela pourrait ne pas durer. Durant ce mois de janvier, le Polonais pourrait bien faire ses valises et la gestion de Jorge Sampaoli pourrait ne pas être étrangère à cela.

L’OM tient enfin son « grantatakan ». En janvier 2020, le club phocéen était ainsi allé chercher Arkadiusz Milik du côté de Naples. Prêté avec obligation d’achat, le Polonais s’est immédiatement imposé à la pointe de l’attaque phocéenne. Toutefois, depuis le début de cette nouvelle saison, cela a quelque peu évolué pour Milik. Ayant raté le début de l’exercice pour cause de blessure, le buteur de Sampaoli a travaillé pour revenir à 100%, mais une fois revenu en forme, il n’a pas tout le temps été utilisé. Ainsi, ces derniers mois, Arkadiusz Milik a souvent dû s’asseoir sur le banc de touche, voyant même Dimitri Payet être utilisé en tant que faux numéro 9. Des choix qui ont de quoi interroger, y compris le principal intéressé. En effet, ce lundi, L’Equipe explique qu’en privé, le Marseillais se poserait des questions concernant son utilisation à l’OM. De quoi un peu plus rajouter de l’huile sur le feu au moment où son avenir se retrouve au coeur de nombreuses rumeurs lors de ce mercato hivernal.

Direction la Juventus ?