Mercato - OM : La mise au point de Sampaoli sur l’avenir de Milik !

Publié le 3 janvier 2022 à 9h15 par T.M. mis à jour le 3 janvier 2022 à 9h21

Le flou entoure actuellement l’avenir d’Arkadiusz Milik. Le Polonais va-t-il rester à l’OM ? La question a été posée à Jorge Sampaoli.

Restera, ne restera pas ? Durant ce mercato estival, les questions se posent concernant l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM. Prêté avec obligation d’achat par Naples, le Polonais rend de grands services au club phocéen et à Jorge Sampaoli. Pour autant, cette histoire pourrait déjà s’arrêter. Après seulement un an, Milik pourrait en effet s’en aller. De nombreuses rumeurs l’annoncent à la Juventus, où son nom est évoqué dans le cadre de la succession d’Alvaro Morata. De plus, il est également expliqué que l’OM ne devrait pas s’opposer à une vente en cas de bonne offre étant donné les besoins actuels du club.

« Tout le monde connait la situation de Milik au club »