Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le ton est donné pour Boubacar Kamara !

Publié le 3 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que la Roma ne semblait pas en mesure de dégainer une offre de transfert cet hiver auprès de l’OM pour Boubacar Kamara, la donne aurait changé.

En fin de contrat à la fin de la saison, Boubacar Kamara serait susceptible de quitter l’OM sans que le club phocéen ne puisse renflouer ses caisses par le biais d’une indemnité de transfert. En effet, selon la Gazzetta dello Sport , Kamara ne serait pas enclin à l’idée d’apposer sa signature sur un nouveau contrat et devrait de ce fait plier bagage alors que Manchester United ou encore Newcastle. Cependant, la Roma pourrait rafler la mise dans cette opération.

Kamara sur le départ… cet hiver ?