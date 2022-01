Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre inespérée à venir pour Boubacar Kamara ?

Publié le 2 janvier 2022 à 23h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara semble entrevoir son avenir loin de l'OM. L'AS Roma pourrait passer à l'action prochainement. Cette tendance serait d'ailleurs en train de se confirmer.

Formé à l’OM et essentiel dans le onze de départ de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara se rapproche de la fin de son contrat. Le milieu défensif voit son engagement expirer à l'issue de la saison et une prolongation semble très loin de voir le jour. Ce mercato hivernal est donc la dernière chance pour Pablo Longoria de pouvoir espérer une vente de Boubacar Kamara afin d’éviter de le voir partir libre en juin prochain. Quelques clubs seraient intéressés par le Français, dont l’AS Roma. Le pensionnaire de Serie A pourrait d'ailleurs passer à l'action prochainement.

L’AS Roma veut recruter Kamara cet hiver