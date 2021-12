Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Kamara reglé... pour 12M€ ?

Publié le 30 décembre 2021 à 23h10 par A.C.

Ce mercato hivernal est la dernière occasion pour Pablo Longoria de tirer un minimum d’argent d’un départ de Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille.

C’est le gros dossier du moment à l’Olympique de Marseille. Formé au club et très important dans le dispositif de Jorge Sampaoli depuis un an, Boubacar Kamara s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Plusieurs sources ont assuré ces dernières semaines qu’une prolongation serait totalement écartée et Pablo Longoria pourrait donc le vendre au cours du mois de janvier, afin de ne pas prendre le risque de le perdre gratuitement en juin. Plusieurs clubs seraient intéressés par Kamara et notamment l’AS Roma, qui a déjà bouclé plusieurs deals avec l’OM récemment.

La Roma pense pouvoir trouver un terrain d’entente