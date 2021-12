Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend les choses en main pour Kamara !

Publié le 29 décembre 2021 à 12h30 par A.C.

L’AS Roma aurait proposé une solution à l’Olympique de Marseille pour Boubacar Kamara, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

Très important dans le dispositif de Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’hiver 2021, Boubacar Kamara fait énormément parler de lui. Son contrat se termine en effet en juin prochain et il pourrait donc filer entre les doigts de l’Olympique de Marseille, qui n’encaissera même pas d’indemnités pour un joueur formé au club. Un véritable coup dur pour Pablo Longoria et tout son projet, basé justement sur les plus-values. Car si cet automne le président de l'OM semblait croire à une prolongation les choses auraient radicalement changé, même si Kamara ne semble pas vouloir encore annoncer sa décision. « Pour l'instant je suis concentré sur l'OM, dans le foot tout peut se passer, mais c'est le club et mes agents qui s'occupent de ça, moi je suis focus sur l'OM » a confié le défenseur ou milieu de l’OM, avant la rencontre face au SCO Angers le 22 décembre dernier (0-0). Pourtant le temps passe et dès le 1er janvier prochain, Kamara pourra négocier avec un autre club et donc échapper à Longoria...

Kamara sera vendu cet hiver

Face à ce danger, le président de l’Olympique de Marseille semble avoir pris une décision forte. La Provence annonce ce mercredi qu’un départ de Boubacar Kamara au cours du mercato hivernal semble plus que souhaité par Pablo Longoria, puisqu’il assurerait un minimum d’argent à l’OM. Cette solution ne semble toutefois pas vraiment tenter le principal concerné ! Les options qui se présentent à lui en ce mois de janvier ne semblent en effet par le tenter, alors que des clubs comme le FC Barcelone la Juventus ou encore le Bayern Munich seraient plutôt partisans d’attendre la fin de son contrat en juin.

La Roma, l’option qui pourrait mettre tout le monde d’accord