Mercato - OM : Longoria prépare une grosse opération avec... Mourinho !

Publié le 27 décembre 2021 à 15h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara pourrait bientôt prendre la direction de l'AS Rome. Selon la presse italienne, José Mourinho serait en contact intensif avec Pablo Longoria pour boucler la signature du milieu de terrain français.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu à Marseille. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le milieu de terrain français pourra négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix dès le mois de janvier s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient que Boubacar Kamara n'aurait pas du tout l'intention de rempiler avec l'OM, Pablo Longoria envisagerait l'idée de le vendre lors du mercato hivernal, et ce, pour éviter à tout prix un départ à 0€. Une situation qui pourrait profiter à l'AS Rome de José Mourinho.

Mourinho négocie avec Longoria pour Boubacar Kamara