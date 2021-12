Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un géant européen veut s'attaquer à Milik !

Publié le 27 décembre 2021 à 9h10 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'OM, Arkadiusz Milik pourrait prendre le large dans un avenir proche. Alors que son avenir à Marseille serait incertain, le buteur polonais aurait la possibilité de signer à la Juventus.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Arkadiusz Milik serait incertain. Selon les dernières informations de L'Equipe , le buteur polonais se plairait à l'OM, mais son temps de jeu irrégulier pourrait le pousser à se poser des questions quant à son futur à Marseille. D'après le média français, les agents d'Arkadiusz Milik pourraient même accepter d'écouter les potentielles offres lors du mercato hivernal. De son côté, Pablo Longoria aurait fait clairement savoir au clan Milik qu'il fermait totalement la porte à un départ. Toutefois, le président de l'OM pourrait changer d'avis en cas de belle offre, et ce, parce que le club phocéen est en difficulté sur le plan financier.

La Juve aurait relancé le dossier Milik